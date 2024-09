De acordo com os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, os transportes coletivos por meio de autocarro registaram, no 1.º semestre de 2024, um total de 16,0 milhões de passageiros, significando um incremento de 19,8% em termos homólogos.

As carreiras urbanas transportaram 10,7 milhões de passageiros (+25,3% em comparação com o mesmo período em 2023) e nos interurbanos contabilizaram-se 5,2 milhões de passageiros transportados (+10,0% face ao mesmo período do ano anterior).