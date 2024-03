A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realiza nova campanha de profilaxia médica para cães e gatos, entre 16 de março e 27 de abril, em todas as freguesias do Funchal. Esta campanha destina-se a cães e gatos com mais de 3 meses de idade.

O início da campanha está marcado para este fim-de-semana, 16 de março, sábado, na Junta de Freguesia de Santo António seguindo-se, no mesmo dia, São Roque, na escola do Lombo Segundo.

Depois destas duas freguesias, segue-se a Sé (18 março) na Sede da Causa Animal, Santa Luzia e Imaculado Coração de Maria (23 março) no Centro Cívico e na Junta de Freguesia respetivamente, Santa Maria Maior e São Gonçalo (6 de abril) nas Juntas de Freguesia, São Pedro e São Martinho (20 de abril) nas Juntas de Freguesia, finalizando a campanha no Monte (27 de abril), na Escola do Tanque.

Para participar nesta campanha, é necessário inscrever-se, antecipadamente, na respetiva Junta de Freguesia da área de residência, havendo um limite de inscrições.

A campanha de Profilaxia Médica para cães e gatos, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, inclui, gratuitamente para os munícipes residentes no Funchal, a vacinação antirrábica (com validade de 3 anos), a identificação dos animais com transponder, o registo no SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia), desparasitação interna contra lombrigas e ténias, emissão de boletim sanitário e, quando aplicável, licenciamento nas Juntas de Freguesia.

Todos os cães devem se apresentar obrigatoriamente com trela ou açaimo funcional, à exceção dos cães perigosos ou de raça potencialmente perigosa, que deverão apresentar-se com ambos os meios de contenção, sendo a trela até 1 metro. Já os gatos devem apresentar-se, obrigatoriamente, numa transportadora adequada.

Os detentores dos animais apresentados deverão fazer-se acompanhar de cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade, n.º de contribuinte e boletim sanitário do animal, caso já o tenham.