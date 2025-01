No podcast do dia 28 de novembro, o professor Marco Melo, coordenador do Erasmus na Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro expôs os projetos dinamizados junto da população adulta, em concreto com o projeto ‘A Escola vai ao Bairro’. Com nova acreditação, a escola do Galeão aposta no Erasmus na vertente da formação de adultos e permitindo a mobilidade destes. Cláudia Sousa foi uma das formandas que fez um dos intercâmbios, viajando até à Sicília. “Foi uma grande experiência”.