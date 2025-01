‘Transformar Memórias em Arte’ é o nome do projeto da DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, que conta com apoio do Erasmus+. José Miguel Sousa, diretor geral da DTIM, explicou a Marina Silva, na primeira emissão do ano do ‘Erasmus + Ação’, o projeto destinado a adultos desempregados e que lhes irá permitir viajar ao estrangeiro.