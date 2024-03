A atriz Estrela Novais morreu aos 70 anos, anunciou nas redes sociais o amigo Ricardo Castro e confirmou a Companhia de Teatro Seiva Trupe, da qual era fundadora.

Estrela Novais nasceu a 13 de março de 1953 no Porto e foi uma das fundadoras do Seiva Trupe, juntamente com António Reis e Júlio Cardoso. A atriz participou em diversas séries e novelas portuguesas, destacando-se “Olhos de Água”, “Dei-te Quase Tudo” e “Belmonte”.