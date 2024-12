O futebolista Ruben Semedo foi hoje libertado, ficando proibido de contactar com a companheira, sobre a qual terá alegadamente exercido violência doméstica, medida de coação determinada pelo Tribunal da Amadora.

“O Ruben Semedo foi restituído à liberdade, e além do Termo de Identidade e Residência (TIR), foi-lhe também aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima por todos os meios, e afastamento a 150 metros”, afirmou a advogada Cândida Henriques, no final do interrogatório.

Cândida Henriques referiu que a juíza “entendeu, e bem, não retirar o passaporte, como tinha pedido o Ministério Público”, e garantiu que o jogador, de 30 anos, “vai regressar ao Qatar para exercer a sua atividade profissional”, admitindo saber quando será a viagem, sem, no entanto, revelar a data.

Ruben Semedo, futebolista do Al Khor, do Qatar, foi detido na madrugada de domingo, por violência doméstica, por parte da esquadra de investigação criminal da divisão de Vila Franca de Xira, tendo aguardado o primeiro interrogatório detido no Comando Metropolitano de Lisboa.

De acordo com a PSP, a queixosa, de 30 anos, “foi vítima de agressões e ameaças pelo seu companheiro, ficando posteriormente retida na residência do suspeito durante algumas horas até conseguir deslocar-se a uma esquadra da PSP, onde apresentou denúncia”.

“A vítima apresentava vários hematomas visíveis, pelo que foram acionados os meios de emergência, tendo a mesma recebido tratamento hospitalar”, acrescentou a polícia.

Ruben Semedo, que passou por clubes como Sporting, Villarreal, FC Porto, Rio Ave ou Olympiacos, é reincidente em casos policiais, depois de já ter estado envolvido em suspeitas de sequestro e agressão de uma pessoa em Espanha e de uma alegada violação de uma menor e de um outro caso de violência doméstica, ambos na Grécia.