Cinco pessoas foram acusadas de ligação à morte do ator norte-americano Matthew Perry, em 2023, provocada por uma ´overdose´ de cetamina, incluindo o assistente e dois médicos, anunciou hoje um representante do Ministério Público.

De acordo com o procurador Martin Estrada, os médicos foram acusados de terem fornecido a Perry uma grande quantidade de cetamina, e “até perguntaram numa mensagem de texto” quanto é que a antiga estrela de “Friends” estaria disposta a pagar.

“Estes arguidos aproveitaram-se dos problemas de dependência de substâncias do senhor Perry para enriquecerem. Eles sabiam que o que estavam a fazer era errado”, afirmou Estrada.

Matthew Perry morreu em outubro de 2023 devido a uma ´overdose´ de cetamina - um poderoso anestésico por vezes utilizado para tratar dores crónicas e depressão - e recebeu várias injeções da droga no dia em que morreu, dadas pelo seu assistente pessoal que vivia com ele, segundo as autoridades.

O assistente, Kenneth Iwamasa, foi quem encontrou o ator de bruços na sua banheira de hidromassagem em 28 de outubro, e os paramédicos que foram chamados declararam-no morto.

Duas das pessoas envolvidas, incluindo um dos médicos acusados, foram detidas, e três dos arguidos, incluindo Iwamasa, já se declararam culpados das acusações, indicou Estrada.

A polícia de Los Angeles disse em maio que estava a trabalhar com a Drug Enforcement Administration e a Postal Inspection Service numa investigação sobre a razão pela qual o ator de 54 anos tinha uma quantidade elevada de anestésico cirúrgico no corpo.

A autópsia, divulgada em dezembro, revelou que a quantidade de cetamina no seu sangue estava dentro dos limites utilizados para anestesia geral durante uma cirurgia.

A droga, com décadas de existência, tem registado um enorme aumento de utilização nos últimos anos como tratamento para a depressão, ansiedade e dor.

Pessoas próximas de Mathew Perry disseram aos investigadores que o ator estava a ser submetido a uma terapia de infusão de cetamina, mas o médico legista disse que o último tratamento de Perry, uma semana e meia antes, não explicaria os níveis de cetamina no seu sangue.

A cetamina foi apontada pelas autoridades como a principal causa de morte, considerada um acidente sem suspeita de crime, segundo o relatório, e o afogamento e outros problemas médicos foram fatores que contribuíram para o óbito, segundo o médico legista.

Perry teve anos de luta contra a toxicodependência que remontam ao seu tempo em “Friends”, quando se tornou uma das maiores estrelas de televisão da sua geração como Chandler Bing ao lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004, na série da cadeia de televisão NBC.