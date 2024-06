Localizada no coração do Funchal, a loja da AudiçãoActiva celebra mais um ano de existência marcada por inovação, dedicação e compromisso com a audição dos funchalenses.

Foi em 2021 que a AudiçãoActiva, conhecido fornecedor de aparelhos auditivos, se instalou na cidade madeirense, bem no centro, ao pé da igreja da Sé. O Funchal foi a cidade escolhida para abrir a sua primeira loja fora do continente.

No Funchal, a loja da AudiçãoActiva conta com uma equipa de profissionais qualificados e dedicados a ajudar pessoas, com dificuldades auditivas, a receber uma solução ajustada às suas necessidades individuais, contribuindo assim para uma melhoria da sua qualidade de vida. Os clientes que visitarem a loja podem beneficiar de serviços especializados como avaliação gratuita de aparelho auditivo, demonstração de modelos exclusivos, acompanhamento personalizado, manutenção de dispositivos, venda de pilhas, entre outros. Os mesmos serviços podem também ser solicitados ao domicílio.

A AudiçãoActiva opera no mercado das soluções auditivas desde 2014. Desde então já abriu mais de 50 lojas de norte a sul do país, conta com uma equipa de mais de 100 especialistas em aparelhos auditivos e estabeleceu várias parcerias com entidades públicas e privadas.

Em 2020, António Sala tornou-se embaixador da AudiçãoActiva. Pela partilha da sua experiência pessoal como utilizador de aparelhos auditivos, pretende sensibilizar as pessoas com dificuldades auditivas sobre este tema.

No ano em que celebra o seu décimo aniversário, a AudiçãoActiva reforça o seu posicionamento como um fornecedor de aparelhos auditivos de referência em Portugal, investindo continuamente em tecnologia de vanguarda para garantir que os seus clientes têm acesso às melhores soluções disponíveis do mercado.

O compromisso em melhorar continuamente a experiência do cliente é um dos objetivos que a AudiçãoActiva pretende manter nos próximos anos.