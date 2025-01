O conselho diretivo da AIMA (Agência para a Integração Migrações e Asilo) visita, amanhã, a Região. Composta pelo presidente, Pedro Portugal Gaspar e pelo vogal, César Teixeira, a comitiva reúne com o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, no Palácio do Governo, pelas 10h15. Neste grupo, estará também o diretor do OMNI, Artur Girão.

Depois do encontro com Sancho Gomes, o grupo visita a Loja do Cidadão. Às 12 horas, o presidente do Governo Regional recebe o presidente do conselho diretivo da AIMA, em audiência na Quinta Vigia.