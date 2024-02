A 33ª Exposição Regional da Anona acontece já no próximo fim de semana de 17 e 18 de fevereiro. Aliás, na quinta-feira, dia 15, alunos do curso profissional de turismo Ambiental e Rural e do Clube da Alimentação Saudável da escola básica e secundária vão fazer uma visita a um pomar. Isto acontece um pouco antes de um showcooking/workshop com aplicação da anona pelo Chef Octávio Freitas. Iniciativa que decorre na escola básica e secundária de Santana.

A abertura propriamente dita da Festa da Anona, acontece às 17 horas de sábado, com a visita de entidades oficiais, e uma palestra sobre ‘Novas Técnicas de Produção de Anona’, no Salão Paroquial do Faial.

A animação tem início às 19 horas, com a atuação do Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa, do ‘Triova Voices’, terminando com o DJ Petter Nunez.

Já no domingo, depois de uma missa na Igreja Paroquial do Faial, marcada para as 11 horas, chegam as entidades oficiais, que serão recebidas pela Banda Filarmónica do Faial. As intervenções acontecem às 12 horas, com entrega de prémios aos agricultores e visita aos pavilhões expositores. A partir das 12h30, a Banda Filarmónica do Faial dá um concerto. Entre as 13 horas e as 15 horas, decorre o programa radiofónico ‘Abraço da Madeira’, da RDP. Mas, a animação também vai acontecer neste período com o Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial, a Associação Cultural e Recreativa ‘Lírios do Norte’ e o grupo de dança ‘Nova Geração’. Os Amigos da Música, a Cordofonia vão também fazer parte do programa de animação deste último dia do evento.

A organização da Exposição da Anona é da responsabilidade da Casa do Povo do Faial/Comissão de Agricultores.