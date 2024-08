Ainda não deu tréguas o incêndio que deflagrou esta manhã na freguesia da Serra de Água, Ribeira Brava. Como noticiou o JM há pouco, mantêm-se ativas duas frentes neste incêndio que não permite acesso por terra.

Assim, o combate às chamas está a ser feito de forma ativa pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil, embora a sua ação esteja a ser dificultada pelo vento forte. Veja as imagens do combate às chamas enviadas à redação do Jornal: