Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados há pouco, às 7h45 desta sexta-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou numa viatura ligeira.

O fogo teve origem no compartimento do motor, sendo que a corporação, que se dirigiu ao local com uma viatura pesada e seis elementos, extinguiu as chamas com recurso a espuma, evitando danos de maior.

A ocorrência não causou feridos.