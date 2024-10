O vento está a condicionar hoje o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo sido canceladas duas aterragens e oito aeronaves divergiram para outros destinos, segundo a página da ANA - Aeroportos de Portugal.

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA, foram canceladas a chegada da Easyjet proveniente de Lisboa, que tinha aterragem programada para as 08:50, e outra da Ryanair do Porto, que deveria ter chegado à Madeira pelas 10:30.

Um outro voo com origem em Londres da Easyjet, às 17:50, também já consta como cancelado.

O vento também impediu que oito aeronaves se fizessem à pista do aeroporto madeirense desde cerca das 10:00, nomeadamente um avião da TAP de Lisboa, dois da Easyjet de Bristol e Londres, um da AirBaltic de Riga, um da British Airways de Londres, um da Smartwings de Lins e outro da Sunclass de Copenhaga.

Entre as 12:00 e as 12:53 apenas três aviões conseguiram aterrar na ilha da Madeira.

A situação meteorológica afeta também as partidas programadas dos voos que não conseguiram ainda aterrar.

As costas norte e sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18:00 sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para as costas norte e sul está previsto vento forte de nordeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h) no extremo leste e nas regiões montanhosas até 95 km/h.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.