Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste com capotamento ocorrido durante a tarde desta terça-feira, na via rápida.

O acidente aconteceu em Câmara de Lobos, mais concretamente na zona do nó da Ponte dos Frades, na faixa sul da via rápida, sentido Ribeira Brava-Funchal.

No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, tendo o condutor do veículo acidentado sido socorrido no local e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.