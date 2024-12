Um acidente ocorrido na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Caniço - Funchal envolveu, esta manhã, duas viaturas ligeiras e um veículo de duas rodas, tendo causado um ferido.

Desconhecendo-se, por agora, mais detalhes acerca do sinistro, sabe-se apenas que a vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que a imobilizaram e garantiram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.