Uma cidadã estrangeira, de 74 anos, sofreu uma queda na zona da Choupana quando tinha acabado de realizar um percurso pedestre.

Com suspeita de fractura no colo do fémur, a mulher foi assistida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), que a transportaram, de seguida, para o hospital. O caso aconteceu por volta das 14 horas desta tarde.