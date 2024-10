O trânsito encontra-se, neste momento, congestionado, na via rápida, no sublanço da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Devido ao tráfego intenso, a fila de automóveis estende-se por 2,3 quilómetros, deste do quilómetro 24,3 ao 22, segundo informação oficial da Vialitoral.