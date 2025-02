Acabou por resultar em apenas danos materiais a tentativa de assalto a uma relojoaria situada na Rua do Bom Jesus, na manhã desta sexta-feira, já após a sua abertura – embora os estores das montras estivessem ainda fechados – com introdução no interior do estabelecimento através da porta, causando, naturalmente, um enorme susto e alarmismo que estava no interior.

A tentativa acabou frustrada também por intervenção de um terceiro elemento, que conseguiu dominar o intruso e segurá-lo até à chegada da PSP. Depois, em plena via pública, os agentes da autoridade procederam à identificação do individuo em questão, aparentando ter cerca de 30 anos, deixando-o ir em seguida.

Para trás, deixou uma vitrine partida e um claro clima de inquietude não só na loja em questão, mas também no comércio circundante, ouvindo-se comentários acerca da falta de segurança numa rua tão central do Funchal e palavras depreciativas para a facilidade com que o intruso foi ‘libertado’ e deixou o local.