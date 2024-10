Uma tenda de campismo montada no passeio marítimo do Jardim do Mar está a causar surpresa, tanto aos residentes, como a quem frequenta aquele espaço junto ao mar.

Alegadamente trata-se de turistas, que aproveitaram aquele espaço para colocar uma tenda em zona central da freguesia do Jardim do Mar, tal como atestam as imagens enviadas à redação do JM.