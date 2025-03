Oito elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, auxiliados por duas viaturas, foram esta tarde, pelas 13h, chamados a uma residência situada no Caminho da Achada, no Funchal, na sequência de uma suposta fuga de gás. O cheiro fez soar os alarmes e ativar as equipas próprias que, quando chegadas ao local, verificaram não tratar-se de uma fuga de gás.

O cheiro, ao que apurou o JM, terá tido origem na substituição de um fogão pelo que, ao realizar a mudança de aparelho e ao experimentá-lo, terá ocorrido a perda de gás.