Um sismo de magnitude 1.6 na escala de Richter foi registado ontem à noite no Porto Moniz, abalo que foi registado pela rede de sismógrafos do IPMA.

Ocorreu naquele concelho pelas 19h25, com epicentro a 10 km de profundidade.

Foi o terceiro abalo registado este mês na RAM. No dia 3 foi registado sismo com magnitude 2.6 (Richter), e no dia 5, desta feita a Nordeste do Porto Moniz, ocorreu um sismo de magnitude 1.7 (Richter).