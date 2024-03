No lapso temporal compreendido entre o dia 8 e 14 de março ocorreram um total de 73 acidentes de viação na Região.

De acordo com a sinistralidade rodoviária, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) esclarece que os sinistros se distribuíram pelos seguintes concelhos: Funchal (35), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (7), Calheta (2), São Vicente (1), Santana (2), Machico (5), Santa Cruz (15) e Porto Santo (2).

Ademais, de acordo com o comunicado de imprensa, há a assinalar um total de 14 feridos ligeiros, (9 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 2 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo) e 1 ferido grave no Funchal.

No que diz respeito às tipologias dos referidos acidentes de viação, as colisões (52) representaram a maior fatia dos acidentes, seguindo-se os despistes (12), atropelamentos (2), Outros (7).

Semana marcada por 24 detenções

Ainda durante o referido hiato temporal, foram desenvolvidas uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 15 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (11 no Funchal, 2 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo), 5 detenções por condução sem habilitação legal, (4 no Funchal e 1 em Câmara de Lobos) e 1 detenção por desobediência/carta apreendida, no Funchal, 3 detenções de desobediência veículo apreendido, (2 na Ribeira Brava e 1 em São Vicente).