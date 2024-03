Com o objetivo de articular a intervenção dos diversos agentes de proteção civil (APC) realizou-se, hoje, um exercício e um simulacro à escala total, na Estrada Conde Canavial – junto ao Miradouro (Pináculo).

O exercício consistiu na colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de transporte público, com capotamento lateral do pesado e lateral consecutivo do ligeiro, resultando 3 mortos e 13 sinistrados.

Foi efetuado em simultâneo um simulacro de buscas de socorro em montanha devido à suspeita de um dos ocupantes do veículo ligeiro ter sido projetado para a falésia junto do miradouro.

Participaram nesta iniciativa, dinamizada pela Câmara Municipal do Funchal, vários Agentes de Proteção Civil do Concelho: Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF), Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), Comando Operacional da Madeira – Forças Armadas (COPMAD), Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Autoridade Marítima (Capitania do Funchal).

Nesta operação estiveram envolvidos 80 operacionais que executaram o reconhecimento visual com recurso a drones, ao mesmo tempo que era feito o reconhecimento presencial, recorrendo a equipas de socorro em montanha e terrestes, estas últimas transportadas por via marítima para o Teatro de Operações e que recorreram a binómios cinotécnicos.

A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristiana Pedra e Bruno Pereira, respetivamente, e demais entidades das Forças de Segurança e da Proteção Civil acompanharam no local toda a operação.

Na ocasião, Cristina Pedra explicou que “este exercício/simulacro teve por objetivo planear e ver como decorrem as operações para aplicar num eventual caso real. Foram ativados vários mecanismos de socorro, numa cooperação e trabalho em rede com as diversas forças, havendo uma especialização que se prova que é fundamental nestas intervenções”.

O exercício foi devidamente planeado e será elaborado o respetivo relatório de avaliação.

Esta iniciativa decorreu no âmbito de ‘Março Mês da Proteção Civil’, organizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e a Companhia de Bombeiros sapadores do Funchal.