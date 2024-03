O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que, relativamente à sinistralidade rodoviária verificada no lapso temporal compreendido entre os dias 23 e 29 de fevereiro, ocorreram um total de 56 acidentes de viação na Região.

Os sinistros ocorreram no Funchal (19), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (5), Ponta do Sol (7), Calheta (5), Porto Moniz (2), São Vicente (1), Machico (2), Santa Cruz (9) e Porto Santo (1).

A PSP informa que os acidentes – 41 colisões, oito despistes, dois atropelamentos e cinco ‘outros’ - resultaram num total de 13 feridos ligeiros (4 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 2 na Ponta do Sol, 1 na Calheta, 3 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo).

O comando regional da PSP divulga ainda que, no âmbito de uma fiscalização permanente e intensiva do comportamento dos condutores, através de operações de fiscalização específicas e mais incisivas, foram desenvolvidas no mesmo período operações.

Estas resultaram na materialização de 11 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (7 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 em Santana e 2 no Porto Santo); 4 detenções por condução sem habilitação legal, (3 no Funchal e 1 no Aeroporto da Madeira); 1 detenção por desobediência/carta apreendida, em Santa Cruz.