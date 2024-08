O Corpo dos Bombeiros Sapadores do Funchal saiu, esta manhã, para o socorro de um homem de 68 anos que terá caído no Pico do Areeiro. Não se sabe precisar se a ocorrência foi num trilho ou mesmo na estrada. Uma ambulância saiu pelas 10h45 para o local, sendo que, segundo conseguimos apurar, os ferimentos não são de gravidade.