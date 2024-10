Uma turista foi esta tarde hospitalizada, depois de ter ficado ferida na sequência de uma queda no Pico do Areeiro, na zona das escadas, já muito perto do radar, apurou o JM.

A mulher, de 36 anos, sofreu ferimentos nos membros inferiores, foi socorrida e transportada ao hospital numa ambulância dos pelo Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

A vítima ficou, entretanto, internada no serviço de urgências, onde está em observação.