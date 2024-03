Uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários madeirenses prestou, esta tarde, assistência a um homem, que foi vítima de uma queda do terraço de uma casa.

A vítima, de aproximadamente 65 anos, estava num terraço de uma casa, no Monte, acabando por cair, ficando ferido com alguma gravidade. Queixava-se de vários traumatismos, entre eles existia suspeita de traumatismo craniano, foi prontamente socorrido e transportado ao hospital numa ambulância do BVM.

Segundo uma fonte hospitalar, a vítima estava ferida com muita gravidade, foi socorrida no local também pela equipa médica da EMIR e já estava a ser seguida por equipa médica do serviço de urgências.