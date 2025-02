O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) desenvolveu uma intensa atividade de fiscalização rodoviária, com o objetivo de reduzir a sinistralidade e promover um comportamento mais seguro nas estradas, tendo apresentado um balanço no final desta quarta-feira.

Ao longo do ano, segundo comunicado da PSP, foram registadas 959 detenções por crimes rodoviários, destacando-se 755 casos de condução sob efeito de álcool e 204 por condução sem habilitação legal.

Para garantir o cumprimento das normas de trânsito, foram realizadas aproximadamente 1.000 operações de fiscalização, que abrangeram cerca de 58.000 condutores fiscalizados presencialmente. Durante estas intervenções, foram efetuados mais de 15.000 testes de alcoolemia e controladas eletronicamente mais de 61.000 viaturas para verificação da velocidade.

Como resultado dessas ações, foram levantados mais de 12.000 autos de contraordenação, o que equivale a uma média de 33 infrações por dia.

Os principais problemas identificados estiveram relacionados com o excesso de velocidade, a condução sob influência de álcool, a falta do uso de cinto de segurança e capacete, o uso indevido do telemóvel ao volante e a imprudência dos motociclistas.

Estas infrações são apontadas como fatores determinantes para a elevada taxa de sinistralidade que continua a afetar a região.

Consciente da necessidade de sensibilizar a população para os perigos na estrada, a PSP Madeira promoveu mais de 150 ações educativas em segurança rodoviária, que impactaram diretamente um público superior a 5.000 pessoas, incluindo estudantes, membros da comunidade escolar e condutores.

Apesar de todos estes esforços, os níveis de sinistralidade continuam elevados, com destaque para os acidentes envolvendo motociclos e situações resultantes do excesso de velocidade, muitas vezes com consequências trágicas.