O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública revelou que foram registados 67 acidentes rodoviários nas estradas da Região entre os dias 24 e 30 de maio. Destes acidentes resultou um total de 21 feridos ligeiros, um ferido grave e uma morte.

De acordo com o balanço da sinistralidade, o Funchal foi o concelho onde ocorreram mais acidentes (29), seguindo-se Santa Cruz (10), Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta, Machico, Porto Santo (todos com quatro), Santana (três), e Porto Moniz e São Vicente (dois cada).

Durante o mesmo período, a PSP efetuou também 19 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (12 no Funchal, 1 em Câmara Lobos, 1 em São Vicente, 2 em Santa Cruz, 3 no Porto Santo), duas detenções por condução sem habilitação legal, (1 no Funchal e 1 em Câmara de Lobos), uma detenção por concurso de crimes de condução de veículo sem habilitação legal e condução de veículo em estado de embriaguez no Porto Santo e uma detenção por desobediência/condução de veículo com carta apreendida em Câmara de Lobos.