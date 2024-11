No dia 14 de setembro do corrente ano foi participado à Esquadra da PSP do Porto Santo um assalto a um estaleiro de uma empresa de construção civil, tendo sido furtados por desconhecidos 12 rolos de vedação periférica, num valor estimado de 7500 euros.

Iniciada a investigação de imediato, a PSP chegou à identificação do seu possível autor, um homem com 52 anos residente naquela ilha, o qual, por sua vez, já havia vendido a rede furtada a outros dois cidadãos, também residentes no Porto Santo, por um valor inferior ao normalmente solicitado.

Na posse das suas identificações a polícia localizou as suas moradas, vindo a localizar identificar e apreender o material furtado em dois locais distintos; 4 rolos numa residência e 8 rolos num armazém agrícola. Os rolos de rede ainda se encontravam embalados e foram de imediato reconhecidos pelo seu legítimo proprietário, a quem foram entregues.

Foi dado conhecimento dos factos acima indicados ao Ministério Público, sendo que todos os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência pelos crimes de furto qualificado e recetação.

“Para a investigação foi essencial o contributo das imagens recolhidas pelo sistema de vídeo (CCTV) instalado no estaleiro que foi alvo do furto. Neste sentido a PSP alerta para a importância da instalação de sistemas de autoproteção, como mecanismos de prevenção e dissuasão da prática deste tipo de crimes”, declarou a PSP em comunicado.