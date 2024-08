No âmbito de uma série de fiscalizações feitas pela Polícia de Segurança Pública entre 2 e 8 de agosto, foram feitas 17 detenções por condução em estado de embriaguez.

Oito dessas detenções ocorreram no Funchal, 3 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 na Ponta do Sol, 1 em Machico e 3 no Porto Santo. Houve ainda 5 detenções por condução sem carta e duas por desobediência. O que dá um total de 24 detenções.