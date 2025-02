Entre os dias 14 e 20 de fevereiro, o Comando Regional da PSP deteve 12 pessoas, no âmbito da fiscalização rodoviária.

Destas, oito pessoas foram detidas pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez, dois indivíduos foram detidos por condução de veículo (desobediência 12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1,20g/l), um por condução sem habilitação legal e um por desobediência por recusa em fazer o teste ao álcool.

No âmbito da fiscalização rodoviária nesses dias, ocorreram 70 acidentes rodoviários na Região, que resultaram em 18 feridos ligeiros. A grande maioria ocorreu no Funchal, com 30 acidentes e 10 feridos ligeiros, seguindo-se Santa Cruz, com 13 sinistros e dois feridos, Câmara de Lobos com sete acidentes, São Vicente com quatro, dos quais resultaram seis feridos, entre outros registos em diferentes concelhos da Região.

Quanto à tipologia dos acidentes, houve um atropelamento, 53 colisões, 12 despistes e quatro ‘outros’.