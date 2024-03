A PSP informa ter levado a cabo uma operação ao combate de tráfico de estupefacientes e à posse/uso de armas brancas, tendo, nessa sequência, detido um indivíduo do sexo masculino, com a idade de 46 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção aconteceu “na zona do Bairro das Romeiras – Funchal, tendo-lhe sido apreendido após busca domiciliária 18 doses individuais de “Haxixe” e 21 doses individuais de “Alpha PHP”, bem como 580 euros em numerário e outros utensílios utilizados na prática deste crime”, é informado.

Foram ainda identificados “3 indivíduos do sexo masculino, com as idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, naturais e residentes no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhes sido apreendidas na zona do Almirante Reis – Funchal 62 doses individuais de “Haxixe” e 10 doses individuais de “Alpha PHP”.

Há a reportar, na mesma senda, a “identificação de um indivíduo do sexo masculino, com a idade de 32 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 55 doses individuais de “Alpha PHP” na Rua Conde Carvalhal”.

Última nota para a identificação “de 6 indivíduos do sexo masculino, com as idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, naturais e residentes no Funchal na posse de 6 armas brancas (uma das quais de fabrico artesanal e com elevada perigosidade – estilete) na zona velha da cidade, as quais forma apreendidas dada a sua posse irregular”.

Os cidadãos detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.Os cidadãos menores identificados foram sinalizados para o Tribunal de Família e Menores.