No âmbito de uma série de operações de fiscalização rodoviária desenvolvidas na última semana, o Comando Regional da PSP na Madeira materializou 20 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, das quais sete ocorreram no Funchal, três em Câmara de Lobos, três em Machico, um em Santa Cruz e seis no Porto Santo.

No balanço semanal, a mesma autoridade informa que deteve ainda cinco pessoas por condução sem habilitação legal (1 no Funchal, 2 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo). Houve, também, três que foram por desobediência/Carta apreendida, em Câmara de Lobos.