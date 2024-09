A proprietária de um veículo roubado “entre quarta-feira e sábado” na zona hoteleira do Funchal, mais especificamente nas imediações do hotel Cliff Bay, lançou um apelo nas redes sociais com o objetivo de reunir informações acerca do furto.

Trata-se de um Opel Corsa de 2015, com a cor cinza, que pode ser visto nas imagens.