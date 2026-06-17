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Pernoitas em tendas na Praia Formosa continuam

    Pernoitas em tendas na Praia Formosa continuam
Lígia Neves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
17 Junho 2026
9:12

Continuam a ser verificados casos de pernoitas impróprias na Praia Formosa, em tendas montadas no areal.

Logo pela manhã desta quarta-feira, um leitor do JM fez chegar à redação uma imagem de mais um episódio que se junta a outros que o próprio já havia denunciado antes.

Sem saber se foram madeirenses ou turistas que decidiram ali passar a noite, o transeunte, que percorria a promenade durante a sua corrida matinal, voltou a alertar para o campismo ‘selvagem’.

Sublinhe-se que, na Madeira, apenas é permitido acampar em zonas designadas ou previamente aprovadas.

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