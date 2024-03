As operações de busca e socorro decorrem na zona da Achada do Teixeira, por terra com os Bombeiros Voluntários de Santana e, ainda, por ar, com a ativação do Helicóptero da Proteção Civil e respetiva equipa helitransportada com recuperadores-salvadores.

A operação ainda decorre e não se sabe, ainda, da gravidade dos ferimentos.