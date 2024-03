Um homem, de 67 anos, residente em Câmara de Lobos, foi detido “em flagrante delito” pela prática do crime de violência doméstica, contra a companheira, de 54 anos, anunciou esta tarde o comando regional da PSP.

De acordo com a fonte policial, “a detenção ocorreu na sequência de uma comunicação de sequestro de uma mulher na própria habitação, no município de Câmara de Lobos”.

“A pronta intervenção da Esquadra de Câmara de Lobos, foi essencial para verificar o flagrante delito. Ao chegar ao local a Polícia de Segurança Pública, tomou as providências urgentes para a salvaguarda da integridade física da vítima, uma mulher de 54 anos que se encontrava trancada à chave no interior de um quarto da habitação, impedida de sair pelo seu companheiro”, refere o comunicado.

A vítima denunciou aos polícias “que o seu companheiro retinha o seu cartão bancário, onde detinha todas as suas economias, impedindo-a assim de ter qualquer sustento ou meio económico autónomo”.

“Pelo exposto o cidadão suspeito, foi sujeito a revista, tendo sido detetado o cartão da vítima na sua posse, escondido dentro da sua roupa interior”, adianta a PSP.

O suspeito, a quem foi dada voz de detenção por crime de violência doméstica, permaneceu detido até ser presente a autoridade judiciária. Depois de ouvido, foram-lhe decretadas medidas de coação agravadas, nomeadamente a proibição de permanência na residência, com pulseira eletrónica, e proibição de contactos com a vítima.

A PSP louva a iniciativa do(a) cidadão denunciante que considera ter sido “fundamental para o flagrante delito e consequentemente para a rápida tomada de medidas de coação eficientes pelas autoridades judiciárias, na salvaguarda da integridade física da vítima e do seu bem-estar”.

“A violência doméstica continua a ser um dos crimes com grande impacte na criminalidade geral na RAM, motivo pelo qual a PSP apela à participação ativa da comunidade no combate desta criminalidade, denunciando às autoridades policiais todas as situações de violência doméstica que tenham conhecimento”, observam o comando regional.