Uma mulher de 61 anos, de nacionalidade alemã, foi resgatada ao final da tarde de ontem, ao largo do Caniço, em Santa Cruz, depois de alegadamente ter sofrido uma fratura num dos membros inferiores a bordo de uma embarcação marítimo-turística.

O alerta foi recebido pelas autoridades por volta das 16h30, mobilizando de imediato os tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Chegados ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas prestaram o primeiro apoio à vítima e acompanharam-na até à Marina do Funchal, onde já aguardavam os bombeiros que transportaram a vítima para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima da Funchal tomou conta da ocorrência.