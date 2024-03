Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram esta manhã, cerca das 10h43, chamados para assistir uma cidadã que sofreu uma queda da própria altura em uma vereda no Santo da Serra.

Com um ferimento no couro cabeludo, a mulher foi assistida no local por uma equipa dos Sapadores de Santa Cruz, que se encarregaram do seu resgate.

A mulher seguiu, depois, para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.