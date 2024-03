Uma mulher de 62 anos foi, esta manhã, encontrada sem vida na sua residência na Rua do Salão, em Santa Cruz, por um dos filhos, que acabou por dar o alerta para o 112.

Foram logo ativados os meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para o local, infelizmente a mulher já estava em rigidez cadavérica, pelo que foi impossível reverter a situação.

As causas do óbito deverão estar relacionadas com um historial de doença prolongada. Para o local foram entretanto ativadas as autoridades de saúde e policiais.