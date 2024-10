Uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, encontrava-se ontem à noite alterada no Miradouro do Pináculo, no Funchal, tendo mobilizado as equipas de socorro.

Para o local foram chamados, por volta das 20h20, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e também a PSP.

A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhada pela polícia.