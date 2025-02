Fotografias enviadas à redação do JM mostram uma mancha escura no mar junto à foz da Ribeira Brava, na costa sul da ilha, que levantaram preocupações endereçadas à redação.

As imagens revelam uma área de águas turvas, com uma tonalidade negra que, segundo os relatos, é visível na linha de costa entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol.

Em resposta à situação, a Câmara Municipal da Ribeira Brava foi contactada pelo JM e esclareceu que a mancha no mar é consequência dos arrastamentos de terras provocados pelas intensas chuvas da noite anterior. Segundo a autarquia, a precipitação causou o deslocamento de sedimentos da ribeira para o mar, resultando na formação da mancha.