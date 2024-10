Foi registado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um microssismo a nordeste das desertas na madrugada de ontem, pelas 2h56.

O abalo foi de intensidade 1.1 na Escala de Richter e teve epicentro a 10 km de profundidade.

Recorde-se que no dia 28 de setembro as estações da Rede Sísmica do Arquipélago da Madeira registaram pelas 11h17 um sismo de intensidade 2.2 na Escala de Richter. O sismo localizou-se a sudeste das Desertas e com epicentro a 27km de profundidade.