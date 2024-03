Está em curso mais uma operação de buscas por terra em São Vicente, depois do alerta do desaparecimento de mais dois turistas. Ao que tudo indica, trata-se de um casal que foi visto pela última vez no sítio dos Agriões, nas zonas altas de São Vicente, e que até agora não existem pistas concretas de onde estejam.

As autoridades policiais, os Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz e a Polícia Florestal foram, há pouco, ativadas para realizarem buscas ao desaparecimento de um casal de turistas, que dizem estar perdidos na zona das Ginjas, em São vicente.

Desconhecem-se, para já, as coordenadas dos dois turistas, mas os bombeiros e as autoridades policiais já estiveram em contacto com estes. Ao que tudo indica, não estão feridos, apenas perdidos.

De acordo com uma fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado há pouco, estando as equipas de socorro já a montar um a operação de socorro e de busca. A situação está um pouco mais difícil esta sexta-feira, devido as condições do tempo, na zona norte da Ilha.

Refira-se, ainda, que se trata do mesmo concelho onde foi montada no passado sábado uma vasta operação de busca por um casal de franceses, que até hoje ainda não foram encontrados.