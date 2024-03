O Instituto Português do mar e Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso laranja para agitação marítima na Madeira.

Inicialmente previsto só para esta sexta-feira, entre as 12 e a meia-noite, o IPMA voltou a emitir um aviso laranja, agora para o dia 10 de março, domingo, dia das eleições em todo o país, entre a meia-noite de sábado e as sete da manhã de domingo, passando para amarelo entre as 12 horas e meia-noite de sábado.

A ondulação na costa norte da Madeira e na Ilha do Porto Santo vai andar entre os 5 e 6 metros, mas podem atingir os 11 metros, adiantou o IPMA.

As autoridades já emitiram vários alertas para a população, especialmente para o perigo junto à costa, nos concelhos mais a norte da Madeira.

Para estes dois dias, ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis, evitando a circulação e permanência nestes locais. Principalmente, não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.