O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelo, devido à possibilidade de ocorrência de chuva e agitação marítima, das 15 horas de hoje e até sábado.

A chuva esta prevista para sexta-feira, na costa sul e para amanhã, nas regiões montanhosas. Hoje, na costa norte, o aviso amarelo é entre as 15 horas de hoje e as seis da manhã de sábado.

Entre as 11:00 e as 21:00 de sexta-feira, na costa sul, e entre as 18:00 de quinta-feira e as 21:00 de sexta-feira, a costa norte e regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, revela o IPMA.

A agitação marítima está, ainda, com aviso amarelo para a costa norte, entre as 15 horas de hoje e as seis horas d amanhã de sábado. Já no Porto santo, a agitação marítima também será de noroeste, com ondas de 4 a 5 metros, vigorando o aviso amarelo entre as 15 horas de hoje e as seis da manhã de sábado.