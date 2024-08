Já foi localizado o corpo do condutor que caiu de carro numa ravina no Porto Santo, mais precisamente entre a Fonte da Areia e o Porto das Salemas.

Segundo apurou o JM, o cadáver está agora a ser retirado da zona da Fonte da Areia, onde tudo aconteceu no passado sábado, conforme pode ler, aqui.

As buscas estavam a ser coordenadas pelo comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, sendo que na operação de busca estão empenhados o NRP Tejo, o C-295 da Força Aérea, drones do Comando Operacional da Madeira, equipas da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma equipa de drones do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Polícia Marítima e Bombeiros Voluntários do Porto Santo.