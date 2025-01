Dois jovens invadiram, esta madrugada, uma empreitada na Estrada Monumental, no Funchal, tendo subido a grua lá existente.

Segundo um leitor do JM, que nos fez chegar as imagens, ambos terão permanecido no local por cerca de 10 minutos até terem sido apanhados pela PSP que depressa tomou conta da ocorrência e os fez descer novamente a grua e abandonar o local.