Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foram chamados esta madrugada, pelas 00h00, a uma habitação situada na freguesia do Monte, no Funchal, na sequência de um alerta dando conta de uma intoxicação medicamentosa.

Tratou-se de uma pessoa do sexo masculino, na casa dos 20 anos. Foi assistida no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar, seguindo, depois, para o serviço de urgências do Hospital Central do Funchal - Dr. Nélio Mendonça.